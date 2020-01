Adieu, Windows 7, tu seras longtemps resté le meilleur...

R.I.P Windows 7

Ainsi, à compter d'aujourd'hui, le géant américain n'apportera plus de mises à jour gratuites à son système d'exploitation Windows 7, lancé, comme chacun le sait (peut-être), un matin pluvieux d'octobre 2009.Selon le NCSC (pour «»), il est vivement conseillé de migrer au plus tôt vers un OS plus récent, afin de continuer à profiter des mises à jour à venir et donc d'une navigation web sécurisée, entre autres. À noter que Windows 8.1 va de son côté continuer à bénéficier des mises à jour Microsoft jusqu'en 2023.Selon Microsoft, cette fin de support de Windows 7 est l'occasion pour les utilisateurs, non pas de migrer simplement vers Windows 10, mais bien de s'offrir un produit de la nouvelle gamme Surface . «», explique ainsi le géant américain.