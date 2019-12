Microsoft Security Essentials mourra en même temps que Windows 7, le 14 janvier 2020

© Microsoft

Microsoft Security Essentials est un programme antivirus gratuit, apparu en 2009 et destiné aux ordinateurs personnels. Successeur de Windows Live Care, il aura rendu bien des services pour les utilisateurs d'un PC tournant sous Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Et c'est en même temps que la disparition de W7 que MSE va tirer sa révérence, le 14 janvier 2020.La firme américaine a en effet indiqué qu'elle ne comptait pas diffuser de mises à jour de sécurité pour le programme Microsoft Security Essentials intégré à Windows 7, et ce dès que le système d'exploitation aura basculé de vie à trépas, dans quelques jours.Pour rappel, le support de Windows 7 arrivera à son terme le 14 janvier 2020. Comme le confirme la société, les mises à jour de sécurité pour le système d'exploitation n'arriveront plus., nous explique Microsoft.Le problème est que Windows 7 reste très populaire, et encore utilisé par de nombreuses personnes. La part de marché du système d'exploitation né en 2009 est toujours estimée à 30 % aujourd'hui. Ce sont autant d'utilisateurs qui seront privés de mises à jour de sécurité et qui s'exposeront aux cybermenaces.En sachant que Microsoft fait le forcing pour faire basculer les utilisateurs vers Windows 10, il est peu probable voire impossible que l'entreprise revienne sur sa décision et prolonge encore un peu la prise en charge de l'outil de sécurité., indique le support de la firme.Les irréductibles de Windows 7 vont donc très vite voir apparaître sur leur écran des alertes leur invitant à basculer de W7 à W10.