Face à la menace sur les données biométriques, Kaspersky veut vous passer la bague au doigt

L'idée de la biométrie est que, peu à peu, notre corps est en train de devenir une clé géante permettant d'accéder à notre vie et servant de support physique à notre identité numérique. Aujourd'hui, nous utilisons les données biométriques issues de la reconnaissance faciale, l'iris et les empreintes digitales pour débloquer notre smartphone, pénétrer dans le hall d'embarquement d'un aéroport, dans un bâtiment, ou pour débloquer son ordinateur. Pourtant, ce qui fait la force de la biométrie fait aussi sa faiblesse. L'identifiant biométrique est unique, certes, mais une fois perdu ou compromis, il l'est définitivement et perd toute valeur.Nos données biométriques sont bien plus précieuses et possèdent une valeur bien plus importante qu'un banal mot de passe. Les données biométriques ne peuvent - à moins que vous soyez un magicien, un vrai - pas être réinitialisées, à l'inverse du fameux mot de passe, modifiable à l'infini.Une récente recherche publiée par Kaspersky faisait état d'une recrudescence des menaces sur les systèmes utilisés pour traiter les données biométriques sur les trois premiers trimestres de l'année, avec de nombreuses tentatives d'infiltration. La société de sécurité informatique note par exemple que 37 % des ordinateurs sur lesquels un de ses produits est installé, utilisés soit pour collecter, soit pour traiter, soit pour stocker des données biométriques, ont subi au moins une tentative d'infection par un malware au cours du dernier trimestre.Parmi les menaces, on relève desd'accès à distance, des malwares mobilisés lors d'attaques de, des rançongiciels et des chevaux de Troie bancaires.Kasperky a réfléchi à un nouveau moyen qui permettrait de profiter des avantages de l'identification numérique sans pour autant prendre le risque de compromettre ses données et son identité. L'entreprise s'est ainsi associée à l'agence Archetype et à un créateur, Benjamin Waye, pour mettre au point une bague qui serait liée à notre identité numérique.Le prototype, qui n'est pas issu d'un épisode de la franchise Stargate, intègre une empreinte digitale artificielle en impression 3D, qui sert à s'authentifier. Avec cette pièce de joaillerie, il est donc possible de débloquer son smartphone, tout en éliminant la crainte d'une fuite de données, celle-ci pouvant être changée et réinitialisée.», concède Marco Preuss, l'un des dirigeants européens de Kaspersky, «».