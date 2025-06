Ça ressemble à du spam, ça se comporte comme du spam, mais ce n’est pas tout à fait du spam. Les campagnes de mail bombing se multiplient, ciblant principalement les entreprises pour inonder les boîtes de réception de messages inutiles. Le but, ici, n’est pas tant d’infecter les infrastructures que de déstabiliser les équipes IT surcharger les serveurs, noyer les notifications de sécurité dans le flot et détourner l’attention pendant que d’autres attaques parallèles passent inaperçues. Microsoft compte désormais mieux encadrer ce type de menace avec une nouvelle fonction de détection intégrée à sa solution Defender for Office 365.