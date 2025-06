Les analystes ont également passé en revue les faux positifs, c'est-à-dire les solutions de sécurité bloquant, par exemple, de manière injustifiée l'accès à des sites Web ou fichiers légitimes.

Les solutions qui se distinguent dans ce domaine sont Total Defense et VIPRE

avec respectivement 0 et 1 faux-positif. Kaspersky et Microsoft en ont produit deux, contre trois pour Bitdefender et ESET, tandis qu’Avira, G DATA et TotalAV en ont totalisé cinq.

À l’autre extrême, Trend Micro enregistre 52 faux positifs, Malwarebytes 32, Panda 25 et F-Secure 18. Avast et AVG, deux solutions populaires, affichent de leurs côté respectivement 15 et 13 faux positifs.

AV-Comparative a pris en compte ces identifications erronées dans le classement final. De fait, les solutions de sécurité en ayant généré un nombre supérieur à la moyenne voient leur niveau baisser.