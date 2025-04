Il est également conseillé de limiter le temps d'écran à des lieux dans lesquels vous pouvez rester impliqué. En particulier les espaces communs, tout en évitant la chambre et la salle de bain.

Les parents doivent garder un accès aux messages des enfants, et interdire tous comptes et applications secrets. En outre, il faut équilibrer ce temps avec des activités hors ligne sans écran - qui leur permettent de se constituer d'autres centres d'intérêt. Et favoriser le jeu et les activités ensemble.

Vous l'aurez compris, ces efforts peuvent vite devenir très complexes à mettre en place. Et c'est pourquoi une solution efficace de contrôle parental comme Bitdefender Parental Control, inclus aux suites les plus complètes, est un must.