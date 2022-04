Antivirus et VPN : comment Bitdefender vous protège sur Internet ?

L'antivirus proposé par Bitdefender garde un oeil sur l'ensemble des connexions qui sont échangées sur votre PC ou votre appareil mobile. Grâce à une base de données située dans le cloud pour ne pas prendre de ressources locales, le logiciel analyse l'ensemble de vos documents et traque la moindre menace pour l'éloigner et la supprimer de votre système d'exploitation. Les virus, ransomwares et malwares peuvent avoir des conséquences très graves comme la perte de données ou l'effacement complet de votre ordinateur. Bitdefender Total Security vous évite une catastrophe en surveillant jour et nuit votre machine.

L'antivirus possède également des systèmes d'anti-adware, ces publicités intempestives qui parasitent votre navigation. Le logiciel est capable de les débusquer avant même que la page ne s'affiche pour vous proposer une expérience de consultation web plus agréable et sécurisée.

Bitdefender Total Security effectue toutes ses tâches de surveillance et de protection sans affecter une seule seconde les performances de votre ordinateur. Mieux encore, la suite logicielle intègre des outils pour améliorer la vitesse de votre PC avec des solutions de maintenance à activer ponctuellement pour retrouver une machine rapide comme au premier jour.

La suite logicielle sait exactement si vous regardez une série, jouez à un jeu vidéo ou travaillez sur un projet important. Bitdefender est capable ainsi de modifier les paramètres de votre système, comme les notifications, mais aussi de supprimer des processus en arrière-plan afin de vous garantir un confort visuel et sonore lorsque vous vous détendez mais aussi des performances optimales en jeu. Votre appareil est à 100% optimisé en fonction de votre utilisation, et ce automatiquement.

Enfin pour que les plus jeunes puissent profiter du web sans être exposés à des images et à des contenus choquants ou inadaptés à leur âge, Bitdefender Total Security intègre un contrôle parental à la fois simple et complet pour empêcher la connexion sur les sites pour adultes. Il suffit de quelques clics pour laisser les enfants s'instruire et se divertir, en toute sécurité.