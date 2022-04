Misez sur l'excellence de cet antivirus et sa protection anti-malware ultra efficace !

Même si vous n'êtes pas un expert, aucun problème ! L'interface des applications Bitdefender est vraiment très intuitive et un Autopilot vous aide à faire le point régulièrement sur votre état de sécurité. Et comme l'union fait la force, Bitdefender intègre dans sa suite Total Security 2022 un VPN ! Le réseau virtuel en ligne, c'est un camarade idéal destiné à masquer votre adresse IP, votre localisation ou encore vos pratiques en ligne. Toutes ces informations n'appartiennent qu'à vous, et Bitdefender vous aide pour cela.

De fait, avec 200 Mo/jour de navigation pour chaque appareil couvert, vous pouvez naviguer en toute sérénité sans craindre les traqueurs en ligne. Plus encore, il devient beaucoup plus simple d'accéder à divers contenus bloqués en temps normal du fait de l'endroit où vous vous trouvez. Avec le VPN Bitdefender, faites fi de ces restrictions grâce à votre adresse IP et géolocalisations factices, et vos soirées streaming n'en seront que plus belles.