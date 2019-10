Kaspersky a recensé 105 millions d'attaques contre des objets connectés au premier semestre

Mirai et Nyadrop, l'infernal duo de malwares

La Chine, source principale d'attaques des IoT

Source : Communiqué de presse

Les équipements IoT sont de plus en plus nombreux, et leur croissance s'accélère année après année. Le problème, c'est que les objets connectés sont historiquement moins bien protégés contre les cyberattaques. Ils représentent une proie idéale pour les hackers, comme en témoignent les dizaines de millions d'attaques détectées par les honeypots (des leurres qui appâtent les attaquants pour étudier leurs activités) de Kasperksy.Le spécialiste de la cybersécurité a détecté 105 millions d'attaques contre des équipements de l'IoT au cours du premier semestre 2019, soit neuf fois plus d'assauts sur un an. Au premier semestre 2018, seules 12 millions d'attaques furent recensées, provenant de 69 000 adresses IP. Kaspersky affirme qu'au cours du premier semestre, les attaques sont provenues de 276 000 adresses IP différentes.L'expansion des objets connectés incitent naturellement les hackers à en tirer profit. Attaques DDoS, utilisation de l'objet comme proxy pour mener d'autres activités malveillantes... Souvent, les utilisateurs ne se rendent compte de rien. Le roi des malwares, c'est le botnet Mirai, connu pour avoir infecté des centaines de milliers de caméras connectées et d'avoir lancé des attaques autour de 1 Tbit/s. Celui-ci serait responsable de 39 % des attaques sur l'IoT. Mirai exploite d'anciennes vulnérabilités, non corrigées ni résolues, pour prendre le contrôle. La seconde technique la plus répandue, avec 38,57 % des attaques, est connue sous le nom de Nyadrop. Ce malware mène une attaque par force brute sur les mots de passe, et sert même de base pour le téléchargement de Mirai. Un duo infernal.Un troisième botnet, Gafgyt, cible aussi les objets connectés avec 2,12 % des attaques. Il opère aussi par la force brute.D'où viennent les infections ? Sur les 105 millions d'attaques recensées au premier semestre, les chercheurs notent que la Chine fut la source de 30 % d'entre elles, ce qui fait de l'empire du Milieu le principal foyer émetteur de cyberattaques de l'IoT. Le Brésil est également bien pourvu en hackers avec 19 %, devant l'Égypte (12 %).Si le nombre d'attaques explose, leur provenance est aussi chamboulée. Il y a tout juste un an, ce n'est pas la Chine (alors 14 %) qui arrivait en tête mais le Brésil, d'où partaient 28 % des infections. Le Japon complétait le podium (11 %).Pour Dan Demeter, chercheur en sécurité chez Kaspersky,Et l'expert de rappeler que les combinaisons les plus répandues restent, puisetMises à jour systématiques, changement des mots de passe et VPN sont considérés comme les ingrédients de base de la recette de protection.