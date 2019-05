IoT : le Royaume-Uni veut légiférer pour optimiser la sécurité des objets connectés

Un étiquetage obligatoire pour informer et rassurer les consommateurs

Le gouvernement britannique définit trois priorités et veut que les fabricants les respectent

Les consommateurs duse sont équipés, ces dernières années, de plusieurs millions d'objets connectés. Ces derniers sont particulièrementdu fait de leur relative jeunesse et de la méconnaissance du public des mécanismes utilisés par les hackers pour les piéger. C'est en ce sens que, ministre d'État britannique à la Culture, aux Communications et aux Industries créatives, porte un projet de loi au nom du gouvernement,Parmi les mesures intégrées au projet de loi , le gouvernement britannique souhaite instaurersimilaire à ce qui se fait pour les téléviseurs, les appareils ménagers intelligents et les jouets. Dans cette hypothèse, seuls les objets connectés se targuant d'arborer la fameuse étiquette de sécurité pourront être vendus par les détaillants.», a réagi Ian Levy, Directeur technique du Centre national de la cybersécurité britannique (NCSC).Au-delà de cette idée symbolique, le gouvernement du Royaume-Uni a définide sécurité, parmi lesquelles, comme les thermostats intelligents, facilement accessibles aujourd'hui pour les pirates, qui utilisent les mots de passe par défaut codés en dur dans les appareils au moment de leur conception.Le projet de loi prodigue égalementqui permet de soumettre les vulnérabilités décelées dans les différents appareils. Enfin, et dans le cas où le projet est adopté, les fabricants devront de manière explicitePour accélérer le processus, Margot James a organisé une table ronde sur la sécurité des objets connectés à laquelle ont participé Amazon, Samsung, Philips, Legrand, Miele ou encore Panasonic. Tous ont souhaitépour «», indique le gouvernement britannique, qui souhaite par ailleurs pousser les détaillants à ne vendre que les objets connectés qui suivent les trois priorités fixées.