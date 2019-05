Fnac-Darty lance son Appartement du Futur, un lieu immersif et expérientiel au coeur de Paris

Cet article est sponsorisé par Fnac-Darty. Consultez notre notre charte.

Popularisé avec le premier iPhone d'Apple, sorti en 2007,, ou Internet of Things pour les anglicistes, débutait véritablement sa marche en avant. À l'époque, il était l'objet symbole d'une émancipation de l'utilisateur par l'Internet, accessible chez soi, au bureau, au restaurant ou dans la rue.Puis la folie de l'objet connecté a commencé à s'emparer de tout et de n'importe quoi : montre connectée, lunettes connectées, chaussures connectées, stylo connecté... Ensuite, les spécialistes des technologies ont su se dire que plutôt que de se contenter de « gadgets », le phénomène de l'IoT pourrait donner naissance à de nouveaux usages, comme les réseaux sociaux, l'e-sport ou l'e-commerce dans leur domaine. Et c'est là que laest entrée en scène.

« Les objets connectés : une valeur ajoutée fonctionnelle »

Mais qu'est-ce qu'un objet connecté ?

Qu'est-ce que la domotique et en quoi est-elle différente de l'objet connecté ?

La domotique pourrait presque être vue comme une philosophie, une nouvelle façon de vivre. Elle rassemble diverses technologies inspirées du numérique, des télécommunications et des IoT pour apporter un confort de vie supérieur, pour peu que l'on y soit sensible. Entrons dans le vif du sujet.Deux experts contactés par Clubic nous accompagnent dans cette présentation de ce que représente la maison connectée :, CEO de Livosphere , spécialiste de l'Internet des objets, des technologies innovantes et conférencier international ; et, expert du secteur de la domotique et principalement actif sur la technologie au service des personnes.Appelés aussi objets intelligents,ont désormais une place à part entière dans notre vie, comme un être très intime de notre entourage. Connecté à Internet via une adresse IP, l'objet connecté peut être relié à des terminaux eux-mêmes connectés à Internet.Pour être qualifié d'objet connecté, l'outil en question doit, comme mesurer le rythme cardiaque de son hôte pour une montre connectée, ou la commande vocale pour piloter ses objets sans bouger, pilier des technologies smart home aujourd'hui.La domotique vise à, en centralisant toutes les installations techniques de la maison, comme les fermetures, le chauffage et l'éclairage, pilotables de chez soi ou à distance. Elle permet deen utilisant les objets connectés pour ériger une

« Répondre à certaines contraintes du quotidien de façon automatique ou au moins simplifiée »

Quel est l'avantage majeur de la maison connectée ?



Dimitri Carbonnelle : Ce qui change avec la domotique ou Smart Home : c'est l'interface et les objets, qui coûtent beaucoup moins cher. C'est plus simple d'utilisation, notamment quand vous avez un objet comme un thermostat connecté : l'interface est plus simple. Ensuite, les objets deviennent de plus en plus interopérables : soit ils sont connectés à Internet directement via des API, soit une marque, Somfy par exemple, qui va intégrer son protocole dans la Freebox, ce qui permet de commander par exemple ses volets roulants directement avec la Freebox.



Flavien Hersant : L'avantage premier de la technologie est de pouvoir répondre à certaines contraintes du quotidien de façon automatique ou au moins simplifiée, et répondre aux besoins des utilisateurs. Actionner ses volets sans avoir à sortir dehors fermer ou ouvrir les battants ou encore utiliser une manivelle dans le domicile, cela parait bénin mais il s'agit d'une réelle contrainte pour beaucoup de personnes. La domotique prend un sens plus général encore lorsqu'il s'agit de contrôler un thermostat, ce qui en plus peut permettre de gagner réellement en confort thermique, et permet aussi aux utilisateurs de s'y retrouver financièrement tout en ayant un impact écologique intéressant puisqu'il évitera certaines consommations inutiles.

Qu'on se le dise : votre maison connectée vous fera... économiser de l'argent

Les équipements domotiques actuels

Comment convaincre une personne réticente de faire de son domicile une smart home en moins d'une minute ?



Dimitri Carbonnelle : Chaque jour, est-ce qu'il y a des choses qui vous fatiguent ou que vous ne supportez plus faire ? On part d'un problème. Ensuite, je donne un exemple : une personne qui consomme beaucoup d'énergie parce qu'elle oublie d'éteindre ses lumières ; je vais lui demander si ça ne l'intéresserait pas d'avoir une solution qui l'alerte. Si la personne accepte, à ce moment-là, je lui dis qu'il existe une solution qui n'est pas spécialement cher qui lui permet de recevoir cette alerte, et pour cela, il vous faut avoir un petit capteur ou appareil que l'on va connecter chez vous, qui va vous permettre de recevoir une alerte sur votre smartphone, pour résoudre le problème initial.



Flavien Hersant : Pour les gens qui ignorent l'existence de solutions, il s'agit simplement de présenter, expliquer et faire comprendre l'utilité du produit et son sens dans la vie de la personne. De la pédagogie... Une fois que vous avez compris ce que peut apporter une solution, vous êtes plus en mesure de l'adopter. Si la personne a une connaissance de la domotique mais qu'elle est réticente, il faut aussi faire preuve de pédagogie, mais plus généralement, il va s'agir de rassurer la personne sur la solution.

Avant d'entrer dans de plus amples détails sur les équipements et les usages nés de la domotique, il faut avoir l'esprit que cette dernière présente un. Que ce soit via la gestion de votre éclairage, de votre chauffage, la veille de vos appareils, il faut avoir conscience que la domotique s'adapte à vos besoins, à vos habitudes et à votre mode de vie.Un exemple simple, celui d'une ampoule connectée., mais surtout, elleet auraient une, contre quelques années pour les ampoules à incandescence.De manière générale, selon les sources (organismes, entreprises, fabricants, associations) on retrouve des chiffres plutôt positifs quant à l'économie d'énergie réalisée en adoptant des solutions domotiques, qui peut aller de 5 à 15% de réduction de votre facture d'électricité globale.Et si vous craignez que l'investissement en équipements soit trop conséquent, ayez conscience de deux choses : les prix sont bien moins extravagants et beaucoup plus accessibles que par le passé, et vos achats seront largement amortis dans le temps.Les équipements de la domotique domestique sont regroupés au sein de plusieurs catégories majeures comme la sécurité, l'énergie, et le multimédia.Comme chez certains opérateurs comme(Maison Connectée, Maison Protégée) et(avec le pack sécurité de la Freebox Delta),. Elle rassure l'utilisateur, que ce soit pendant son sommeil ou lorsqu'il quitte son domicile pour aller au boulot. Aujourd'hui, de nouveaux objets connectés participent à la vie d'une smart home. On retrouve notamment les caméras Wi-Fi pour la vidéo surveillance, les détecteurs de mouvement, les alarmes anti-intrusion, les serrures connectées, les détecteurs d'ouverture, les détecteurs de fumée ou autres capteurs.L'un des principaux pans domotique au sein du domicile est celui de. Ici, les solutions ne manquent pas et peuvent aller de la régulation du chauffage et de la climatisation en fonction de la température extérieure au thermostats ou radiateurs connectés en passant par les célèbres ampoules connectées et la motorisation des volets, destinées à mettre en place des automatismes au sein de votre smart home pour faire diminuer la facture d'électricité. L'arrêt des appareils électriques placés en veille et le suivi en temps réel de la consommation sont aussi d'autres utilités de poids de la domotique domestique.

« La domotique peut redonner un peu de pouvoir d'achat aux consommateurs »

Les trois appareils domotiques prioritaires conseillés :



Dimitri Carbonnelle : Le premier, c'est au niveau sécuritaire, typiquement une alarme connectée, ou par exemple des capteurs de présence ou une caméra. Le second, ce serait le thermostat, pour réduire sa consommation d'énergie. Le troisième est plus exploratoire : ce serait l'assistant vocal. Car c'est potentiellement un objet qui peut provoquer un ras-le-bol rapide, mais il n'est pas très cher et permet, petit à petit pour un coût faible, de commencer à créer des scénarios pour vous familiariser avec les objets connectés.



Flavien Hersant : Pour une personne lambda cela serait je pense le trio de base, à savoir : thermostat / volet / lumières. Après, si nous souhaitons aller plus loin, il peut vite devenir intéressant de coupler ces outils avec alarme, portier ou serrure connectée etc. afin de créer de véritables scénarios de vie.

Les usages domotiques d'aujourd'hui et de demain

Étude exclusive Harris Interactive pour Reworld Media - Mars 2018

Enfin, la dernière catégorie principale d'exploitation de la domotique est, emmené par le multimédia. On y retrouve notamment la domotique du jardin pour celles et ceux qui ont la chance d'en posséder un avec l'arrosage et l'éclairage programmables ou, pour l'intérieur, toute la partie multimédia qui concerne la musique, les images et la vidéo avec la possibilité de piloter une chaîne hi-fi, un ordinateur, un réveil, une radio ou une télévision à distance, sans oublier les robots (aspirateurs connectés, assistants domestiques personnels, réfrigérateurs) qui peuvent effectuer diverses tâches.L'ensemble de ces équipements peuvent être pilotés par les enceintes intelligentes ou assistants personnels, dont les capacités ont vraiment explosé en 2017.Nous vous le disions plus haut, l'association (ou pas d'ailleurs) des équipements domotiques a permis ces dernières années la création de nouveaux usages destinés à améliorer notre quotidien au sein même de notre domicile. Énergie, confort, sécurité, santé... les usages se multiplient à mesure que les équipements se développent.La formule peut faire bondir : mais. Une fois le coût des équipements -parfois coûteux- passé, la chasse au gaspillage énergétique peut être lancée. Clairement, la domotique permet de, du moment que les équipements sont pilotés de façon intelligente. Une climatisation connectée qui détecte l'ouverture d'une fenêtre peut s'arrêter et vous faire économiser de précieux centimes, de même que l'extinction des lumières dans une pièce vide. L'idéal ici est de bénéficier de plusieurs équipements qui pourront « discuter » entre eux et suivre votre rythme de vie et vos déplacements au sein de votre foyer. Tout cela s'avère d'autant plus pratique que vous pouvez surveiller votre consommation en temps réel depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. L'aspect économiseur d'énergie de la domotique domestique parle davantage aux familles.

« La domotique, une véritable assistance personnelle pour les personnes âgées et indépendantes »

Est-ce le bon moment pour équiper son foyer en domotique ?



Dimitri Carbonnelle : Ça vaut le coup de s'y intéresser, de regarder les éléments. Si il y a une problématique quotidienne que l'on a envie de régler, oui ça vaut le coup de regarder, car les prix sont suffisamment bas pour tester des solutions. Si vous n'avez pas de problématique particulière, à ce moment-là, il n'y a pas d'urgence à acheter, il faut être franc.



Flavien Hersant : Je pense qu'il s'agit d'une bonne période pour s'équiper. En effet il existe actuellement énormément d'équipements, les coûts sont bien plus abordables qu'il y a 20 ans, 10 ans ou même 5 ans. De plus, tout l'intérêt de la domotique telle que nous l'entendons est maintenant d'être autant que possible « interopérable » et donc de permettre à l'utilisateur de mettre à jour progressivement son installation en fonction de ses finances certes, mais aussi en fonction de ses besoins qui vont forcément évoluer avec le temps.

L'état du marché de la domotique

Prévisions chiffrées pour les équipements de la maison connectée pour 2022 - Source : IDC Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker, 1er octobre 2018. Traduction du tableau par Selectra.

La domotique, c'est aussi vivre plus sereinement., mais aussi un gage de sérénité pour les personnes seules ou âgées. Les systèmes d'alarme préviennent naturellement des risques d'intrusions au domicile comme un cambriolage. Dans le cas où quelqu'un pénètre au domicile, un appel automatique peut être émis en direction d'une entreprise de sécurité, pour rapidement dépêcher quelqu'un sur place. Nous avons déjà évoqué les équipements que sont les caméras de vidéosurveillance ou la détection des anomalies comme la fumée.Autre usage de la domotique qui peut faire mouche auprès des séniors :. Plus besoin de dépêcher un médecin ou une infirmière pour vérifier sa tension, son rythme cardiaque ou son taux de glycémie pour les personnes atteintes de diabète. Désormais, un simple équipement peut jouer ce rôle d'infirmier personnel intelligent qui, s'il ne remplace le contact humain, a le mérite d'être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La domotique tend à, car n'oublions pas que le domicile est le premier lieu à risque pour la personne âgée. Les systèmes de géolocalisation comme les capteurs de luminosité, qui permettent de savoir si une personne âgée est restée assise toute la journée ou dans le noir sans allumer la lumière, pourraient finir de convaincre les plus sceptiques.Enfin, et de manière générale, la domotique crée un usage fondamental qui sied à tous : améliorer son confort de vie. Cela peut passer par les enceintes connectées qui vous permettent de téléphoner sans avoir à récupérer son smartphone ou de diffuser votre flash d'info lors de votre réveil à heure souhaitée.Le marché de la smart home est probablement loin de son plus haut niveau d'exploitation potentiel. Il a tendance à progressivement prendre de l'ampleur, à tel point qu'il pesait , selon la Fédération française de Domotique et si l'on associe la maison connectée à la domotique traditionnelle.En octobre 2018, le très bien informé cabinet IDC a publié une étude de marché du secteur domotique et de son pan réservé aux équipements de maison connectée. Selon la société,(et non pas l'internet des objets de manière générale), contre 644 millions en 2018, pour un marché de la maison intelligente qui devrait atteindre 151,4 millions de dollars d'ici 2024, selon Markets and Markets.Un exemple frappant de la croissance annoncée de la domotique domestique est celui des thermostats. S'ils ne représentent que 2,1% de parts de marché sur le secteur des équipements de la maison connectée en 2018, ils plafonneront à 3% en 2022. Mais les ventes, elles, exploseront, puisqu'elles devraient passer de 13,6 millions de thermostats en 2018 à 37,5 millions en 2022, soit près du triple.

« Les Français de plus en plus tentés par les objets connectés et la domotique »

Quel avenir pour les objets domotiques

Sondage OpinionWay pour ISOC France - Juin 2018

Quel avenir pour les objets connectés et la domotique ? Le phénomène n'en est-il qu'à ses prémisses ?



Dimitri Carbonnelle : Certains objets connectés vont être périmés rapidement. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle a un intérêt important puisqu'auourd'hui, pour créer un scénario, elle va apprendre à partir de vos habitudes, de votre comportement. L'IA va encore plus simplifier l'usage de la domotique. Je pense que ça va exploser pour certains objets, comme pour les caméras. En termes d'usage, ça n'explosera pas sur tous les domaines.



Flavien Hersant : Les 3 gros axes de développement sont je pense : l'évolution naturelle des normes ; les amateurs de technologies et les personnes ayant des besoins plus spécifiques auxquels la domotique peut apporter une solution concrète. Oui, pour moi le marché de la domotique va continuer à prendre de l'ampleur car de nouveaux produits arrivent fréquemment ainsi que de nouveaux service associés. Cependant, il faut tout de même rester prudent sur ce marché en pleine expansion, de proposer des solutions respectueuses des utilisateurs tout en apportant des réponses rassurantes, notamment sur les questions de sécurité des données, hacking etc.

