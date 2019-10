VPN pas cher : notre sélection des meilleures offres à moins de 3€/mois

3 Offres VPN exceptionnelles

3 VPN : ZenMate, Surfshark et Purevpn

Un VPN est un outil multifonction, il permet de faire principalement 2 choses :Premièrement, question sécurité, un bon VPN chiffre les données entre votre appareil et le serveur vers lequel vous communiquez. Cela permet de vous rendre anonyme mais également de sécuriser votre connexion et vos données, le tout sans que vous n'en aillez conscience une fois le logiciel lancé. C'est particulièrement utile lors de l'utilisation de WiFi publiques par exemple.Et deuxièmement, le service permet également de protéger vos données personnelles lorsque vous le souhaitez. En effet en vous rendant anonyme et "invisible" lors de votre navigation, votre historique de connexion et votre navigation ne pourrons pas être trackés. Passons maintenant aux différentes offres du jour.Commençons chez l'allemand ZenMate , la meilleure offre est celle d'un an. Pour l'équivalent de 1,75€ par mois vous aurez pendant un an une protection continue via un chiffrage 256-bit AES qui est même capable de résister à des superordinateurs. Petit point positif supplémentaire, pour tout abonnement d'un an ou plus vous obtiendrez une licence d'un an pour l'antivirus MacAfee, pour protéger votre machine en plus de votre connexion. Si vous n'êtes toujours pas convaincu a 100%, ZenMate propose une garantie remboursement de 30 jours. Passons maintenant à Surfshark.Surfshark vous permet quant à lui d'économiser 82% sur l'offre d'origine si vous souscrivez à 2 ans d'abonnement. Cela revient à 1,79€ par mois grâce au code "sharkstart" qui est automatiquement appliqué via le lien ci-dessous. L'abonnement Surfshark vous permet de l'utiliser sur autant d'appareils que vous le souhaitez en simultané, et le service est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux et même différents nagivateurs comme Chrome et Firefox. Surfshark ajoute également un killswitch de sécurité pour sécuriser vos données même en cas d'arrêt impromptu de votre VPN.Terminons avec l'offre la plus intéressante chez Purevpn celle de 2 ans. En effet, pour l'équivalent de 2,52€ par mois, soit 74% de réduction par rapport à l'offre de base, vous aurez accès à un compte Purevpn illimité. Le service est disponible sur Windows et macOS mais également Linux, Android et iOS, pour protéger tous vos appareils. Votre connexion pourra être redirigée vers plus de 2000 serveurs dans le monde, répartis dans plus de 140 pays pour toujours plus de sécurité et de flexibilité. Petit plus : Le téléchargement via P2P est également possible.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour prendre votre décision alors n'hésitez car toutes ces offres sont temporaires.