NymVPN mise sur une confidentialité radicale avec une architecture entièrement décentralisée, sans compte ni serveur central. Son mixnet protège à la fois les contenus et les métadonnées, tandis qu’un mode dVPN plus rapide assure les usages quotidiens. Compatible tous OS, open source et audité, NymVPN propose une vraie rupture avec les VPN traditionnels. L’interface reste brute et le support minimal, mais les fondations techniques sont solides. Idéal pour celles et ceux qui veulent une confidentialité renforcée sans sacrifier les performances de base.