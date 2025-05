Mieux vaut avoir le cœur bien accroché quand des milliers, voire des millions d'euros, sont désormais associés à une activité relative à la cryptomonnaie. Preuve en est lorsque, le 1er mai 2025, au moins 4 individus ont kidnappé, puis séquestré pendant 48h durant, le père d'un entrepreneur en cryptomonnaies. Enlevé dans le 14ème arrondissement de Paris puis dissimulé dans la commune voisine de Palaiseau durant deux jours, cet homme, tout comme son fils, ont déjà fait l'objet de plusieurs menaces par le passé du fait de leur entreprise spécialisée dans le marketing des cryptos.

Le recours à l'enlèvement, la séquestration, et même l'usage de la mutilation physique selon les éléments de l'enquête en cours, démontrent que les malfaiteurs sont prêts à prendre des risques très élevés pour récupérer de fortes sommes d'argent. La rançon demandée dans le cadre de cette affaire s'élevait entre 5 et 7 millions d'euros, et sans l'action conjointe de la BRB et de la BRI, nul ne sait quel destin aurait connu le quinquagénaire kidnappé.

Ce fait n'est pas isolé puisque, plus tôt dans l'année 2025, le cofondateur de Ledger, une société spécialisée dans la vente de portefeuilles cryptos hardwares, a lieu aussi été kidnappé puis séquestré. Si David Balland s'en est sorti indemne grâce notamment à l'intervention du GIGN, la demande d'application d'un blackout de 48h auprès de tous les médias possibles par les forces de l'ordre, à savoir l'absence de toute communication sur ce sujet pour permettre à l'enquête d'accroitre ses changes de réussite, est non seulement rare, mais démontre la tension autour de cette affaire.