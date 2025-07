« Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent » disait l'homme politique Henri Queuille. Et BulletVPN, un petit fournisseur de VPN basé en Lituanie et opérant depuis 2015, le confirme. Car ce dernier, qui offrait un abonnement à vie, annonce avoir mis fin à ses activités, et donc à cette souscription.

Le coup est d'autant plus brutal que BulletVPN proposait cette offre jusqu'au mois dernier encore, pour 39 dollars. Et l'entreprise n'a pas proposé beaucoup d'explication pour cet arrêt.

« Cette décision a été prise après un examen approfondi de divers facteurs, notamment l'évolution de la demande du marché, l'évolution des exigences technologiques et la durabilité des opérations » a-t-on seulement pu savoir.