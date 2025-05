MattS32

MisterDams: MisterDams: Après, sur un VPN il y a moyen d’être un peu plus malin, avec des limitations annoncées (en débit, en volume…) qui correspondent aux usages d’aujourd’hui, mais ne satisferont plus les besoins de demain.

En un certain sens, c’est aussi possible de jouer sur ça pour les offres de stockage cloud : en général, le contrat ne contient aucun engagement sur les performances, donc il est possible pour le fournisseur de décider un jour de limiter les débits, et de vendre des options pour les débrider.

Sinon, expérience un peu similaire à la tienne avec une offre à vie sur du stockage en ligne : j’avais une formule stockage illimitée à vie chez SpiderOak pour du backup en ligne (avec quand même la subtilité que là c’était le contenu de l’offre qui était à vie, pas l’abonnement, qui restait de un an, donc fallait quand même payer régulièrement), puis la boîte à pivoté, d’abord en cessant de commercialiser le service de backup à des nouveaux abonnés, puis au bout de quelques années en arrêtant tous les abonnements en cours.

J’ai aussi eu CrashPlan à une époque (sur une offre classique par contre, pas du « à vie »), et idem, pivot pour se recentrer sur les offres pro, l’offre grand public qui était beaucoup plus intéressante pour mon usage (car l’espace illimité était utilisable sur plusieurs postes, alors que l’offre pro était par poste, et me revenait du coup 4 fois plus cher pour le même usage…).

Donc le « à vie », ça reste très discutable