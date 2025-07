Tous les étés, c’est le même rituel. À peine arrivé sur son lieu de vacances, on pose ses valises, on connecte ses appareils en quatrième vitesse au Wi-Fi du camping, de l’hôtel, de la location, de l’office du tourisme ou du bar du coin, et chacun file vaquer à ses occupations, tablette ou smartphone à la main. Très vite, les usages s’enchaînent : une série lancée sur Netflix, un appel vidéo avec les grands-parents, des jeux téléchargés, un dernier mail pro à envoyer. Or ces gestes du quotidien, anodins parce qu’on les répète toute l’année, masquent une réalité bien différente : en vacances, on n’est plus chez soi, et la plupart du temps, aucun de ces appareils n’est vraiment protégé.