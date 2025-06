C’est simple, rapide, et vous pouvez choisir librement votre localisation sur chaque appareil. Évidemment, tout n’est pas parfait, et il faudra composer avec certaines limites dépendantes du fournisseur comme de vos équipements. Tous les objets connectés ne sont pas compatibles avec un client VPN, et la plupart des abonnements plafonnent entre 5 et 10 connexions simultanées. Si vous avez une grande tribu, beaucoup d’amis et une maison blindée d’appareils IoT en tous genres, il faudra peut-être envisager une approche plus centralisée.