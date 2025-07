L’application sera bientôt retirée de Flathub, mais continuera de fonctionner sur les systèmes sur lesquels elle est installée, tant que le runtime restera compatible. De son côté, le code source a été publié dans le domaine public sous licence The Unlicense, ce qui signifie que n’importe qui peut le reprendre, le modifier et le redistribuer sans condition. À charge désormais pour la communauté de décider si elle souhaite, ou non, lui redonner vie, ou s’en inspirer.