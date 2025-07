Dès 2022, Le Figaro relatait une affaire édifiante. Plus d’une centaine de candidats avaient répondu à une fausse offre de poste en UX design. Le faux recruteur, particulièrement convaincant, avait organisé de véritables entretiens, envoyé un contrat CDI et donné rendez‑vous au siège de la véritable entreprise pour la signature. Entre‑temps, il avait récolté RIB, carte d’identité, justificatif de domicile et attestation de Sécurité sociale, autant de données sensibles pouvant alimenter des usurpations d’identité.

Et ce n’est là qu’un exemple, car les escrocs sévissent désormais sur tous les canaux : par SMS, par e‑mail, au téléphone, ou encore via des discussions sur des applications et messageries instantanées comme WhatsApp, Discord ou Facebook Messenger. À cela s’ajoutent désormais des arnaques dopées à l’intelligence artificielle, capables de générer des messages, des voix et même des visages avec une authenticité troublante.