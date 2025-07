On pense avoir l’œil, avoir suffisamment roulé sa bosse sur le web pour repérer les arnaques à la première lecture. Pourtant, les pièges actuels misent précisément sur cette confiance, qu’ils savent exploiter sans trop de difficulté. Un caractère en trop, une extension qui sonne juste, une redirection bien masquée, un indicateur HTTPS rassurant… Le phishing a changé de registre, et il joue maintenant dans la catégorie URL. Et forcément, quand on ne s’attend pas à devoir inspecter chaque lien, on baisse la garde.