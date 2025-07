Les sollicitations électroniques non sollicitées, ainsi est la manière dont on pourrait résumer le spam, peuvent être, au quotidien, plus ou moins nombreuses. Dans le cas présent, il s'agit d'un texte reçu par un tiers, généralement inconnu, ou, pire encore, qui tente de se faire passer pour une structure légitime.

Et pour cause, le spam, s'il est envahissant, cherche, avant toute chose, à attirer votre attention. Comme d'autres types d'attaque par ingénierie sociale, l'objectif du spam est de vous inviter à réagir au contenu du texte que vous avez reçu.

Connu et reconnu dans vos mails, où une catégorie de tri lui est généralement dédiée pour éviter un risque d'infection, tout en facilitant son élimination, le spam sévit aussi sur votre smartphone, y compris sous Android. Les campagnes d'attaque, plus ou moins régulières, peuvent être dynamisées par plusieurs facteurs.

Par exemple, l'une des arnaques par spam les plus connues est un court message, reçu par SMS, invoquant un colis à récupérer dont vous auriez manqué la livraison. Nom d'expéditeur, date de passage, lien pour récupérer votre dû, tout peut, au premier abord, paraitre légitime. Et pourtant, la vigilance est toujours de mise : avez-vous, de fait, bien commandé quelque chose pour commencer ? N'y a-t-il pas une faute d'orthographe dans le message reçu ? Le code couleur, certes ressemblant, est-il vraiment le même que la marque légitime plus ou moins bien imitée ?

Les origines du spam par SMS sont plurielles. Vous avez pu, par exemple, vous inscrire sur un site peu sûr en termes de gestion de vos données personnelles. Pour se financer, ce dernier a pu revendre des informations vous concernant, telles que votre numéro de mobile.

Parfois, des cyberattaques permettent aux pirates en ligne de récupérer votre numéro de téléphone. Peut-être avez-vous indiqué votre 06 sur votre réseau social favori resté en public sur profil, ou bien êtes-vous la victime potentielle d'un générateur de contact.