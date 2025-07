Surfshark One permet d'aller bien plus loin qu'un antivirus classique en intégrant la fonctionnalité CleanWeb. Tout simplement, CleanWeb bloque l'accès aux applications et sites Web propices à la diffusion de code malveillant par diverses manières (fenêtre pop-up, fichier vérolé). En évitant d'employer ces app' et naviguer sur ces sites, CleanWeb joue un rôle de bouclier efficace.

Un bloqueur de fenêtre pop-up et de publicité est aussi compris dans les fonctionnalités de la suite Surfshark One. Ainsi, en plus d'une navigation plus tranquille, cela vous évite de tomber dans le piège d'une fausse alerte au virus émise par un site Web contenant du code malveillant.

Et le VPN, dans tout cela ? S'il ne permet pas, à proprement parler, d'écarter le risque d'infection par du code malveillant, le VPN premium de Surfshark évite que votre trafic en ligne ne puisse être identifié par des tiers. De fait, entre votre appareil et le site Web que vous souhaitez visiter, la requête transite au sein d'un tunnel chiffré grâce au serveur Surfshark que vous avez préalablement.

Cela évite que vos données personnelles, par exemple votre adresse mail, ne puisse pas être collectée par un pirate en ligne lorsque vous vous connectez à votre boite mail sur un réseau non sécurisé. Et donc, en conséquence, de recevoir par la suite des mails contenant des liens ou pièces jointes frauduleux, composés de code malveillant.

Deux possibilités d'abonnement, pour Surfshark One et Surfshark One+, sont disponibles pour vous aider à renforcer votre cybersécurité. Ces souscriptions sont, en plus, avantageuses à long terme sur le plan budgétaire, tout en vous permettant de conserver votre suite. À toutes fins utiles, vous pouvez en apprendre plus sur les fonctionnalités incluses dans Surfshark One grâce à l'avis dédié à cette solution.