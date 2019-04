Windows 7 avertit désormais que "sa prise en charge touche à sa fin"

La fin de Windows 7 se rapproche

A nouvel OS... nouveau PC ?

Source : TechRadar

Les utilisateurs de Windows 7 vont commencer à voir s'afficher sur leur écran un message leur signifiant que la prise en charge de leur système d'exploitation touche à sa fin.Vous le savez peut-être, mais. A cette date, Microsoft ne proposera plus la moindre mise à jour de sécurité pour cet OS lancé en fin d'année 2009, et qui s'apprête donc à célébrer ses dix ans. Depuis quelques jours, des utilisateurs de Windows 7 peuvent ainsi apercevoir une notification, leur rappelant cette échéance.Pour Microsoft, afin de surfer sur le web en toute quiétude,. En effet, même si les deux systèmes nécessitent des ressources plus ou moins identiques, Microsoft promet que la "meilleure expérience" Windows 10 se vit avec un PC fraîchement déballé.Le géant de Redmond indique ainsi : "A noter que la notification en question dispose d'une option permettant d'éviter la réapparition de cette dernière. Ceux qui ne souhaitent plus être avertis n'ont donc qu'à cocher la petite case en bas à gauche du cadre.