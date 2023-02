Vous vous souvenez Squid Game ? Après la téléréalité, le jeu arrive en VR !

« Notre mission est de rapprocher les gens grâce à des expériences immersives de classe mondiale. Quoi de plus adapté que "Squid Game", la série télévisée la plus partagée et la plus discutée de ces dernières années ? C'est une opportunité incroyable de s'associer à Netflix pour offrir à ces fans la possibilité de se transporter dans l'univers de la série », s'enthousiasme Steve Zhao, fondateur et directeur général de Sandbox VR, dans un communiqué.