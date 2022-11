Netflix : un jeu Stranger Things en VR est en préparation !

La cinquième et ultime saison de Stranger Things n'est probablement pas pour tout de suite. Cependant, Netflix ne compte assurément pas laisser disparaître cet univers apprécié et cette marque lucrative de sitôt. Outre déjà quelques jeux vidéo relativement modestes (et une expérience en VR, Stranger Things: The VR Experience), dans le futur, en plus de potentielles séries dérivées, il y aura un jeu vidéo en réalité virtuelle.