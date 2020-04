The Witcher 3 passe le cap des 28 millions d'unités vendues

© CD Projekt RED

Lire aussi :

Un patch pour The Witcher 3 améliore les performances et ajoute la sauvegarde crossplatform

Une année 2019 sensationnelle pour The Witcher 3

Ces derniers mois, et malgré son âge avancé, le troisième opus de la sagaa encore gagné en notoriété. Le jeu développé par CD Projekt RED a bénéficié de l'engouement autour de la série Netflix pour se relancer et le portage réussi sur Switch a également eu un bel effet positif sur les ventes mondiales.Ainsi, grâce à un document partagé par les développeurs polonais et analysé par DarkDetectiveNL sur Twitter, nous apprenons ques'est vendu à 28,3 millions d'exemplaires depuis sa sortie. En ce qui concerne la version Switch, cette dernière a atteint les 700 000 unités écoulées à travers le globe.Pour ce qui est des autres supports, c'est bien le PC qui domine avec 12,4 millions de copies vendues, l'édition PS4 pointe à 10,4 millions et la Xbox One à 4,3 millions.En 2019,a réalisé d'excellentes performances puisque 6,6 millions d'exemplaires ont été vendus, une augmentation de 554 % grâce à la série. D'excellentes retombées qui touchent également le support original, les livres, puisque les ventes ont explosé en France et aux États-Unis . Geralt n'en finit pas de captiver toujours plus de joueurs.