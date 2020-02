Les ventes de The Witcher 3 ont augmenté de 554 % grâce à la série Netflix

Des résultats dopés par la série Netflix

Source : PC Gamer

Le 29 décembre dernier,enregistrait un record d'influence avec près de 100 000 joueurs en simultané. Le jeu, qui a fait ses débuts en mai 2015, a par la suite été complémenté par deux DLC de très bonne facture, qui prolongent l'aventure de plusieurs dizaines d'heures.D'après le NPD Group , les ventes des éditions physiques deont bondi de 554 % par rapport à décembre 2018, aux États-Unis. La série Netflix , disponible depuis décembre 2019, a eu un effet incontestable sur le jeu. Malheureusement, la communication en pourcentage a ses limites, et nous aurions aimé connaître le nombre de copies physiques vendues en décembre 2018.Le nombre croissant de joueurs s'explique aussi, voire surtout, par la multiplication des promotions sur les diverses plateformes, comme Steam . Le jeu était en effet disponible à moins de 10 €.Le bébé de CD Projekt trouve ainsi un second souffle, mais n'est pas un cas à part. Dans le même temps, nous apprenons que les ventes des livres sur lesquels sont basés les jeux et la série ont grimpé de 562 % pour la même période.