The Witcher : le trailer de la série est enfin là !

Sortie le 20 décembre

Source : YouTube

Le public a d'abord pu découvrir les romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, puis leur adaptation en une trilogie de jeux vidéo développée par CD Projekt Red. À présent,débarque en série TV et va constituer un important produit d'appel pour Netflix. La plateforme SVOD vient d'ailleurs de rendre publique la bande-annonce officielle pour le show (voir ci-dessus), alors que, jusqu'ici, le service s'était contenté de dévoiler de petits teasers Le « sorceleur » Geralt de Riv, incarné par Henry Cavill, retourne aux affaires en compagnie de la sorcière Yennefer. Entre sa chasse aux monstres et les guerres entre humains, il doit veiller sur sa petite protégée, Ciri. The Witcher sera disponible sur Netflix à partir du 20 décembre 2019 . Plus que huit jours à trépigner d'impatience avant de découvrir ce que nous a réservé la plateforme avec cette adaptation. Sachez qu'une saison 2 est déjà prévue