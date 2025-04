Depuis quelques semaines, Netflix propose des contenus en HDR10+, en plus des formats HDR10 et Dolby Vision. Ce format, développé par Samsung avec Amazon Prime Video comme partenaire, ajuste dynamiquement la luminosité et le contraste scène par scène pour offrir une image plus fidèle à la vision des créateurs. Il représente une alternative ouverte et sans redevance à Dolby Vision, jusqu’ici largement dominant sur la plateforme.