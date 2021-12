HDR10+ Gaming : tout savoir sur la norme HDR dédiée aux gamers

Avec l'arrivée des nouvelles consoles de jeux vidéo, les PlaySation 5 de Sony et Xbox Series X |S de Microsoft, le grand public a découvert un certain nombre de technologies. Entre autres 4K à 120 fps, HDMI 2.1 et ray tracing se cache le VRR, en français « taux de rafraîchissement variable ». Ce joli nom est plutôt parlant : le VRR permet tout simplement de changer le taux de rafraîchissement d'un flux lorsque cela est nécessaire. L'image produite est plus fluide et ne subit pas de déchirures.