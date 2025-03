Netflix poursuit sa stratégie visant à améliorer constamment la qualité d'image proposée à ses abonnés. Le HDR (High Dynamic Range) est depuis longtemps au cœur de cette démarche, permettant une reproduction plus réaliste des couleurs, des contrastes et de la luminosité des contenus diffusés. Le service de streaming propose également pour les possesseurs de téléviseurs et d'écrans compatibles le support du Dolby Vision, mais un nouveau format rejoint officiellement ses rangs avec l'adoption du HDR10+.