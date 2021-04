Le HDR 10+ est désormais pris en charge par le Chromecast avec Google TV

Bonne nouvelle pour les détenteurs d'un Chromecast avec Google TV, puisque le petit module vient tout juste d'être officiellement certifié HDR10+.

Le HDR10+ sera ainsi de la partie sur certaines applications proposées par le Chromecast, et notamment Paramount+ avec The Stand ou encore Amazon Prime Video avec The Grand Tour. Rappelons que le petit Chromecast de Google était déjà compatible HDR10 et Dolby Vision.

« Google est heureuse de rejoindre le nombre croissant d'entreprises adoptant le HDR10+, et travaillant avec HDR Technologies », a annoncé Matt Frost, Directeur produit chez Google.