Ce format HDR avancé promet une image plus riche, plus contrastée, plus dynamique – fidèle à la vision des réalisateurs. Couleurs plus profondes, lumière plus précise, nuances plus fines : avec ses 12 bits de profondeur et ses 68 milliards de couleurs potentielles, le Dolby Vision est souvent perçu comme le meilleur format pour profiter de l'HDR.