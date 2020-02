Un patch pour The Witcher 3 améliore les performances et ajoute la sauvegarde crossplatform

L'arrivée des sauvegardes crossplatform avec GOG et Steam

Source : Reddit

Ce patch 3.6 aurait déjà été dévoilé en Corée du Sud, selon des captures d'écran postées sur plusieurs forums et relayées sur Reddit. L'information a été partagée sur le subreddit consacré à la Nintendo Switch ce lundi février. L'utilisateur partage le lien d'un forum de joueurs coréens qui montre, photos à l'appui, l'amélioration des graphismes du jeu sur Switch après l'application de ce patch 3.6.Voici les images avant et après le patch : Un visuel posté sur le forum Resetera montre l'interface du jeu sur Switch après l'application du patch, où il est possible d'activer une fonction «».Enfin, lessignalent qu'avec ce patch, et selon les informations du forum coréen, il sera possible d'activer les sauvegardesavec GOG et Steam . Des informations à prendre avec des pincettes, mais qui pourraient ravir pas mal d'amateurs du sorceleur.