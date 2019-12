The Witcher 3 gagne en popularité grâce à la série Netflix

© CD Projekt RED

Geralt se régale !

Le légendaire sorceleur a fait son retour sur nos écrans via une série produite par le géant américain Netflix. C'est Henry Cavill qui y reprend le rôle du célèbre héros de la saga. Les huit épisodes s'inspirent directement des bouquins rédigés par Andrzej Sapkowski et non des jeux vidéo développés par CD Projekt RED. Pourtant, ces derniers profitent actuellement de l'aura de la série si nous en croyons les chiffres qui suivent.En effet, le sitenous apprend qu'un million de joueurs ont lancéen ce mois de décembre. Un pic de 49 500 joueurs a même été atteint le week-end dernier. Ces chiffres sont semblables à ceux obtenus par le jeu lors du lancement de l'extensionen 2016. Ce n'est pas tout puisqu'une hausse a aussi été observée sur les deux premiers opus mais dans une moindre mesure.Bref, la sagaa encore de beaux jours devant elle. La saison 2 de la série Netflix arrivera en 2021 et CD Projekt RED a signé un nouveau contrat avec l'auteur des romans pour développer d'autres jeux. Le sorceleur n'a pas fini de faire parler de lui.