Après la chasse aux Pokémon "dans la vraie vie", Niantic s'attaque à une autre grosse franchise

Il ne s'agit évidemment pas du coup d'essai sur mobile pour la licence Monster Hunter. Un premier titre sur iOS intitulé Dynamic Hunting avait vu le jour en 2011, suivi par Freedom Unite en 2014, puis par Explore en 2015 (cette fois également sur Android), et enfin Riders en 2020.

En joignant ses forces avec Niantic, Capcom entend toucher un plus large public encore et recruter de nouveaux chasseurs, alors que Monster Hunter World, sorti sur PC, Xbox One et PS4 en 2018, se présente comme le jeu de la firme japonaise s'étant le mieux vendu à ce jour. Le plus récent Monster Hunter Rise n'a pas démérité non plus, et l'on attend un plus que probable opus nouvelle génération visant les plateformes PC, PS5 et Xbox Series X|S.

D'ici là, les intéressés peuvent s'inscrire afin d'avoir une opportunité de participer à la bêta fermée de Monster Hunter Now, dont le lancement est prévu le 25 avril, sur le site officiel du jeu cité en source ci-dessous. La nouvelle forme de chasse en réalité augmentée façon Niantic s'ouvrira quant à elle officiellement courant septembre.

Le studio ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque cette année doivent également sortir Peridot, un jeu en réalité augmentée centré sur des animaux de compagnie virtuels, ainsi que Marvel World of Heroes.