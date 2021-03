Après Pokémon GO, Niantic va lancer un jeu Pikmin (toujours en réalité augmentée)

Après Pokémon GO (et plus récemment Harry Potter: Wizards Unite), Niantic va s'attaquer à une autre licence signée Nintendo : Pikmin. En effet, les deux sociétés s'associent pour une nouvelle application qui promet de « rendre la marche plus amusante ».

En effet, à l'instar des autres jeux signés Niantic, cette future application Pikmin mettra également l'accent sur la réalité augmentée, incluant un gameplay qui va encourager le joueur à marcher. Rappelons que la Nintendo Switch a récemment accueilli un certain (et très rafraîchissant) Pikmin 3.