Après Pokémon Go et Harry Potter, Niantic travaille sur jeu mobile Catan

L'exploration devrait donc être au cœur du gameplay puisque le concept est en grande partie similaire à celui de Pokémon Go et Harry Potter: Wizards Unite. La dimension connectée sera aussi très importante puisqu'il sera nécessaire d'échanger des ressources avec les joueurs du monde entier. De plus, il va falloir également faire équipe avec des amis pour gagner des points de victoire donnant accès à des récompenses uniques à chaque nouvelle saison.