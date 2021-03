Monster Hunter World : un jeu de plateau lancé via une campagne Kickstarter le 20 avril 2021

Du 20 au 30 avril, il sera possible pour les intéressés de supporter ce projet d'adaptation du phénomène qu'a été Monster Hunter: World. Le ticket d'entrée s'élève à 59 euros et permettra d'obtenir le plateau de la Forêt Ancienne. Les joueurs pourront y chasser jusqu'à quatre des monstres bien connus de cette région : le Grand Jagras, le Tobi-Kadachi, l'Anjanath et le Rathalos. Ce plateau seul promet déjà une campagne d'une trentaine d'heures et une grande rejouabilité, grâce notamment à des combinaisons d'équipe différentes ou d'autres manières d'aborder les chasses.

Le deuxième palier s'élève quant à lui à 118 euros et ajoutera un nouveau plateau, cinq monstres associés à la région et une durée de campagne doublée. Le troisième et ultime palier sera proposé à 234 euros pour accéder à tous les plateaux, 24 monstres (dont un Kushala Daora massif) et environ 75 heures de jeu. Chaque nouveau palier permettra également de profiter de cartes d'équipement et autres supplémentaires, culminant à quelques 1 800 cartes dans l'édition complète.