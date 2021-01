Slay the Spire : le jeu de deckbuilding va devenir un jeu de société coopératif

L'annonce a été effectuée par Contention Games, les créateurs de Imperium: The Contention. À la base, Slay the Spire est un rogue-like lancé en janvier 2019 sur PC puis sur PS4 et Nintendo Switch un peu plus tard. Il s'agit d'un jeu vidéo dans lequel le joueur construit son deck pour utiliser des capacités face aux ennemis lors d'affrontements générés de manière procédurale. La formule est très addictive et le titre a été acclamé par la critique.