Hyper Scape, le nouveau battle royale signé Ubisoft, arrivera le 11 août

Le jeu, qui se déroule dans la ville futuriste et fictive de Neo Arcadia, en 2054, propulsera cent joueurs sur une carte. Le principe est celui d'un battle royale classique : être le dernier survivant.

Hyper Scape veut toutefois se distinguer de la (très vaste) concurrence par des parties plus courtes et un style plus nerveux. Visuellement, on est sur quelque chose d'un peu cartoonesque, plus proche de Fortnite que de Apex Legends.