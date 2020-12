Les jeux vidéo et les jeux de société ont obtenu des financements records sur Kickstarter en 2020

Et les jeux vidéo ne sont pas en reste avec 22,9 millions de dollars (environ 18,8 millions d'euros) obtenus en 2020 sur Kickstarter. En 2019, le total atteignait 16,3 millions de dollars. Petite particularité pour cette année, les productions japonaises ont été particulièrement prolifiques en matière de financement participatif.



C'est ce que nous pouvons constater avec les quelque 4,6 millions de dollars levés par Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, un JRPG qui fait office de suite spirituelle à la saga Suikoden. Plus connue, la remasterisation de Platinum Games The Wonderful 101 a empoché approximativement 2,3 millions de dollars. Pathfinder: Wrath of the Righteous se place en troisième position avec 2 millions de dollars.