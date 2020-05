En mauvaise passe, Kickstarter pourrait licencier près de 45 % de sa masse salariale

Dégringolade

Des conditions imposées

Le PDG de Kickstarter , en la personne d'Aziz Hasan, avait déjà tiré la sonnette d'alarme en avril dernier. L'activité et les revenus de sa plateforme sont mis à mal depuis l'explosion du coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a entraîné une crise économique mondiale fatale pour certaines entreprises. Kickstarter en fait définitivement partie.La société new-yorkaise derrière la célèbre plateforme de financement participatif a en effet confirmé à Gizmodo que ces baisses de revenus l'obligeraient à considérablement réduire ses effectifs. D'après le responsable du pôle communication David Gallagher, le nombre de projets en direct a baissé de 35 % par rapport à l'année dernière. Il y a un mois, cette chute tutoyait les 27 % : autrement dit, la dégringolade se poursuit.», a indiqué M. Gallagher. Le 1er mai, un accord de licenciement a ainsi été ratifié par l'OPEIU, le syndicat représentant les salariés de Kickstarter, prévoyant une large vague de licenciements : 45 % des 140 employés pourraient prendre la porte.Bien que David Gallagher conteste ce chiffre élevé, l'accord contient certaines conditions exposées dans un communiqué de presse : quatre mois d'indemnité de départ pour tous les employés licenciés, quatre ou six mois de couverture médicale selon les salaires annuels et la levée de la clause de non-concurrence.