Face à une baisse du nombre de projets, Kickstarter envisage de licencier une partie de son personnel

Kickstarter attaqué par le COVID-19

Face à l'incertitude

Après avoir lancé différentes mesures, la société envisage des licenciements.Dans une note publiée par, le P.-D.G. de la société, Aziz Hasan, affirme avoir constaté une baisse de 35 % du nombre de projets par rapport à l'année passée, sans «».La plateforme de crowdfunding tirant ses revenus des projets qu'elle répertorie, ce recul l'incite à licencier une partie de son personnel. Dans son communiqué, Aziz Hasan affirme que «». Il ajoute que «».À l'heure actuelle, Kickstarter compte 140 employés, dont la majeure partie s'est récemment syndiquée . Selon Aziz Hasan, la «» consiste déjà en «», l'instauration d'une nouvelle politique d'embauche et une réduction des coûts non liés aux effectifs.Mais des discussions ont également été engagées avec les responsables syndicaux à propos de «». Pour Aziz Hassan, «». Les négociations évoquées avec l'OPEIU, un syndicat américain représentant 105 000 salariés, ont commencé et devraient donner lieu à des décisions concrètes dans les prochains jours.Kickstarter cherche également des moyens de stimuler la création, Aziz Hassan reconnaissant volontiers que «», aussi bien pour les créateurs que pour les employés de la plateforme. Celle-ci a lancé l'initiative « Voix intérieures » , qui invite à lancer de nouveaux projets depuis chez soi.