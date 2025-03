Pendant ce temps, Ulule maintient son système de commission sur les fonds collectés par les créateurs. Cette commission est prélevée directement sur le montant des sommes collectées lors du reversement. Pour les collectes fonctionnant en mode avec contreparties, elle n'est due que si l'objectif de financement est atteint. Pour les collectes de dons ou par abonnement, elle est due quel que soit le montant atteint.

Le pourcentage appliqué varie selon plusieurs critères : le mode de paiement, le volume collecté et la devise utilisée. Pour les fonds collectés en euros par carte bancaire, la commission suit une structure dégressive. Elle commence à 6,67% HT pour la tranche allant de 0€ à 100 000€, puis passe à 5,83% HT entre 100 001 euros et 250 000 euros. Elle descend à 5% HT pour la tranche entre 250 001 euros et 500 000€, et finit à 4,17% HT au-delà de 500 000 euros.

Les fonds collectés via des contributions hors ligne (chèques ou virements) bénéficient d'un taux plus avantageux. La commission est alors de 4,17% HT pour la première tranche, 3,33% HT pour la deuxième, 2,50% HT pour la troisième et 1,67% HT pour la dernière. Pour les créateurs collectant des fonds dans une autre devise que l'euro, la commission est fixée à 6,67% HT pour les fonds collectés par carte bancaire et 4,17% HT pour ceux collectés par chèques ou virements.

La TVA s'applique au taux en vigueur selon la localisation du créateur. Pour un créateur particulier basé en France, le taux est de 20%, portant la commission à 8% TTC pour les fonds inférieurs à 100 000 euros collectés par carte bancaire.

Ulule verse les fonds aux créateurs dans un délai maximum de 12 jours ouvrés suivant l'expiration de la période de collecte pour les collectes avec contrepartie, ou suivant la demande de transfert pour les collectes de dons ou par abonnement. Il incombe aux créateurs de s'acquitter de toutes les taxes applicables sur les contributions collectées. Ulule ne se substitue pas à eux pour cet aspect fiscal.

Le modèle économique d'Ulule change profondément avec cette double facturation. D'un côté, la plateforme continue de prélever sa part aux créateurs. De l'autre, elle demande maintenant aux donateurs de mettre aussi la main à la poche. Cette évolution s'accompagne du lancement du Camp de Base, présenté comme un nouveau service pour la communauté. Ces changements vont-ils freiner l'élan des contributeurs? Les donateurs accepteront-ils de payer davantage pour soutenir leurs projets préférés? Le pari est risqué pour Ulule dans un secteur où la concurrence ne manque pas.