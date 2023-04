La plateforme française de soutien aux créateurs uTip ferme ses portes

Notons que la fermeture de uTip signifie également que plusieurs personnes vont être mises en difficulté. En effet, pour nombre de créateurs et de créatrices, uTip était leur seule et unique source de revenus. Quoi qu'il en soit, à partir de ce mardi 4 avril 2023, il n'est dorénavant plus possible d'effectuer le moindre don sur la plateforme.