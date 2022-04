Piratage : sous pression, ces deux sites de téléchargement de référence jettent l'éponge

C'est comme une page qui se tourne pour les pirates, les utilisateurs et le monde du téléchargement illégal dans sa globalité. Lundi matin, les internautes ont appris que les sites Zone-Telechargement et Tirexo, véritables références du piratage français, ont fermé leurs portes. Si les deux sites ont communiqué, aucun n'avance quelconque argument lié à cette fermeture. Mais il est très probable que ces deux annonces fassent suite à une nouvelle intervention des autorités, qui travaillent au quotidien à la fermeture de ces plateformes qui proposent des films, séries et autres en téléchargement illégal.