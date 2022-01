Popcorn Time, le Netflix pirate, ferme ses portes

Huit ans plus tard, sur le site, le logo figuré par un popcorn présente désormais deux croix à la place des yeux et la mention R.I.P. (repose en paix). La raison de la fermeture y est aussi illustrée : on peut y voir un graphique montrant l’évolution des recherches de Popcorn Time sur le Net, similaire à celui que Netflix avait montré à ses investisseurs quelques années auparavant. On y voit un effondrement brutal et permanent de la fréquentation depuis 2016, les internautes ayant perdu l’intérêt pour ses services depuis que Netflix et autres se sont démocratisés et avec l’arrivée de nouveaux concurrents comme Disney+ . On peut également y voir une évolution dans la façon de consommer illégalement des œuvres culturelles, les sites spécialisés dans l’hébergement de fichiers étant très prisés.