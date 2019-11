Kickstarter veut rendre les finances des projets plus transparentes pour les utilisateurs

Postmodern Studio / Shutterstock.com

En quoi consiste Project Budget ?

La transparence envers les contributeurs

Sources : Engadget, Kickstarter.

Créé en 2009, Kickstarter est désormais un incontournable dans le domaine du financement participatif. Si de nombreux produits innovants ont vu le jour grâce à cette plateforme, beaucoup d'autres n'ont pas abouti. C'est pourquoi Kickstarter met de plus en plus d'outils à disposition de ses utilisateurs afin de leur permettre de mieux évaluer leurs dépenses. Le dernier en date s'appelle « Project Budget », et il va également être d'une grande utilité pour ceux qui décident de financer des projets.Ce nouvel outil pourra être trouvé dans l'onglet financement de l'éditeur de projet. Concrètement, il s'agit d'une feuille de calcul qui va permettre aux créateurs de cartographier l'intégralité du coût de leur projet. Un dispositif similaire, baptisé Funding Calculator, a été mis à disposition des utilisateurs au mois d'août. Ce dernier les aidait notamment à prendre en compte des dépenses parfois omises lors de la planification d'un projet, comme les impôts par exemple.Project Budget est «», selon Kickstarter. Grâce à lui, les créateurs peuvent ainsi planifier tout planifier, du prix du prototype à celui de la livraison. La plateforme affirme avoir déployé cet outil pour que les entreprises aient les ressources nécessaires et n'oublient pas certains aspects du développement de leur projet.Si un créateur décide d'utiliser Project Budget, il pourra le partager avec ses contributeurs, permettant ainsi aux personnes qui souhaitent financer un projet de voir comment leur argent sera dépensé. Cette transparence devrait largement plaire et, pourquoi pas, encourager les gens à plus soutenir les projets.Pour l'instant, l'outil n'est disponible que pour la section Design et Technologie, mais Kickstarter souhaite l'étendre à l'ensemble des catégories dans un futur proche. À terme, Project Budget devrait grandement simplifier l'élaboration de projets sur Kickstarter.